Помогите написать маленькое сочинение на тему Милоны нашего времени Милон из комедии "недоросль"

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Комедия «Недоросль» научила меня положительным человеческим качествам. Дала мне представление об идеальном гражданине. В этой комедии идеальным гражданином является Стародум. Это милосердный, добродетельный, честный, отзывчивый человек. В произведении нет ни одного момента, когда Стародум обманывает, ворует, говорит нецензурные слова. Он всегда спокоен, уравновешен. Стародум никогда не болтает попусту, всегда даёт советы, рассуждает, но кроме того, он также шутит и смеётся. Подобными качествами обладают и некоторые другие персонажи комедии: Правдин- член наместничества; Милон – военнокомандующий, жених Софьюшки; Софьюшка – племянница Стародума. Они – пример идеального гражданина. Противопоставлением идеальному гражданину является семья усадебных дворян Простаковых. Госпожа Простакова – это алчная, невежливая, бессердечная, жестокая женщина. Автор даже называет её именем древнеримской богини-мстительницы Фурии. Единственный человек, которого она очень любит,- это Митрофанушка, её сын. Лентяй по натуре, «учась» у нанятых учителей, он такой же необразованный и невежливый, как и его мать. Говоря об Простакове, можно сказать, что ему хорошо тогда, когда у него нет конфликта с женой, когда она на него не кричит. При чтении комедии, видно, что он постоянно угождает ей, боится её. Скотинин – брат госпожи Простаковой, человек, уважающий и ценящий свиней больше, чем людей. Он хочет жениться на Софье лишь только потому, зная, что у неё в деревне много свиней. Главных персонажей комедии «Недоросль» можно разделить на две части – добро и зло. Зло, бесчестие, невежество представляют Простаковы и Скотинин. Добро, благородство представляется Стародумом, Милоном, Правдином, Софьей, т.е. людьми, которых можно назвать идеальными гражданами.