Помогите написать мини-сочинение, предложений 3-5. На тему "возможности слова". Помогите, пожалуйста!

Возможность слово очень велика оно может сделать то что не могут сделать руки., слово может и обидеть слово может согреть есть очень много поговорок посвященный этой теме например слово не соловей вылетит не поймаешь Это значит что если ты скажешь слово Ты уже не сможешь всего взять обратно Поэтому в силу возможно силы и возможности слова нужно внимательно честь ведь слова это магия