Помогите написать отзыв к рассказу Затейники

Рассказ Николая Носова мне ооочень понравился.... Ведь все мы в детстве были затейниками: любили строить домики , играть в дочки-матери или магазин ... Валя с Витей такие-же беззаботные и весёлые фантазёры.... Мне очень понравилось то место , где они испугались самих себя)))) А как они здорово придумали держать дверь , чтобы якобы никто не зашёл в комнату....А самое главное ведь они верили во всё это!!! Вот , что самое интересное....