Помогите написать отзыв на рассказ голубая чаша(Аркадий Гайдар)

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Аркадий Гайдар,хотел нам передать то, дружбу и семью не за какие деньги не купишь.А еще Гайдар заложил мудрость,и опыт из жизни. Гайдар" Голубая чашка "Это произведение о девочке Светлане и её папе. Они пошли за рыбой на реку и повстречали много людей на своем пути. Мама Светланы обвинила Светлану и его папу в том, что они разбили её любимую голубую чашку. Главные герои этого рассказа Светлана, её папа и её мама. К Светлане и её папе у меня хорошее отношение потому что, они помогали всем, кто встречался им на пути. А к маме Светланы у меня плохое отношение, потому что она обвинила их в том, что они разбили её чашку, а они её не разбивали. Это сделали мыши, которые жили в их доме.Это произведение заставляет задуматься о том, что нельзя обвинять другого человека в плохом поступке без доказательств.