Помогите написать отзыв по произведению Ю. П. Казакова "Тихое утро"

В основе этого рассказа лежит действительный случай. Случай, потребовавший от Яшки напряжения всех физических и моральных сил для спасения друга, раскрывает характеры мальчиков. В тексте рассказа много живых диалогов. Очень важно здесь обратить внимание при рецензировании подготовленных диалогов на то, как проявляются в процессе чтения характеры героев. Яшке, и Володе не хотелось рано вставать, голова валилась у них на подушку, и глаза слипались. Вообщем они любили поспать. Яшка чувствует себя в деревне свободно, спокойно, многое знает из того, что необходимо на рыбалке, Володя, напротив, робел, не только многое не знал, но и не умел ходить босиком, не умел различать голоса птиц, не умел ловить рыбу — все это еще предстояло ему узнать и освоить. Однако оба они добры, сердечны, готовы помочь друг другу.