Помогите написать отзыв по сказке дикий помещик Салтыкова-Щедрина

Помогите написать отзыв по сказке дикий помещик Салтыкова-Щедрина

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Лень всегда вредит даже помещикам нельзя откладывать всё на завтра
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