Помогите написать план для сочинения "Тайга, наша кормилица, хлипких не любит". ( По рассказу В. П. Астафьева "Васюткино озеро")
Помогите написать план для сочинения "Тайга, наша кормилица, хлипких не любит". ( По рассказу В. П. Астафьева "Васюткино озеро")
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1.Васютка - главный герой рассказа В. П. Астафьева " "Васюткино озеро". 2. Становление характера Васютки. 1) Забота Васютки за рыбками. 2) Поведение Васютки в лесу: смелость ,решительность, смекалка , мужество, терпение. 3)Значение законов тайги .Внимание к природе. 4)Работа Васютки в общем деле. 5)Почему рыбаки назвали озеро именем мальчика?