Помогите написать программу в с ++ составить программу обработки матрицы размерности N*M. ВЫПОЛНИТЬ программу для N=3,M=4.Заполнение массива произвести с помощью датчика случа йных чисел. в программе предусмотреть выв...

Помогите написать программу в с ++ составить программу обработки матрицы размерности N*M. ВЫПОЛНИТЬ программу для N=3,M=4.Заполнение массива произвести с помощью датчика случа йных чисел. в программе предусмотреть вывод исходной матрицы и полученной. По невозрастанию значений наибольших элементов строк.( упорядочить(переставить)строк массива)