Помогите написать рассказ о красоте воды

Гость: Гость:

Мальнекое прости ну хоть что то Водой мы пользуемся на протяжении всей своей жизнью.Без воды мы не проживём 3дня!Хотелось отметить,что вода-хороший растворитель.Вода есть в речейках,в море-солённая,в озере,в реке,в роднике,в водопаде и т.д.