помогите написать реферат на тему : средства тушения и последствия

Для ликвидации процесса горения необходимо прекратить подачу в зону горения либо горючего, либо окислителя, или уменьшить подвод теплового потока в зону реакции. Это достигается: - сильным охлаждением очага горения или горящего материала с помощью веществ (например, воды), обладающих большой теплоемкостью; - изоляцией очага горения от атмосферного воздуха или снижением концентрации кислорода в воздухе путем подачи в зону горения инертных компонентов. - применением специальных химических средств, тормозящих скорость реакции окисления; - механическим срывом пламени сильной струей газа или воды; - созданием условий огнепреграждения, при которых пламя распространяется через узкие каналы, сечение которых меньше тушащего диаметра. Для достижения вышеуказанных эффектов в настоящее время в качестве средств тушения используют: - воду, которая подается в очаг пожара сплошной или распыленной струей; - различные виды пен (химическая или воздушно-механическая), представляющих собой пузырьки воздуха или углекислого газа, окруженные тонкой пленкой воды; - инертные газовые разбавители, в качестве которых могут использоваться: углекислый газ, азот, аргон, водяной пар, дымовые газы и т. д.; - гомогенные ингибиторы — низкокипящие галогеноуглеводороды; - гетерогенные ингибиторы — огнетушащие порошки; - комбинированные составы. Вода является наиболее широко применяемым средством тушения. Обеспечение предприятий и регионов необходимым объемом воды для пожаротушения обычно производится из общей (городской) сети водопровода или из пожарных водоемов и емкостей. Противопожарные водопроводы принято подразделять на водопроводы низкого и среднего давления. Свободный напор при пожаротушении в водопроводной сети низкого давления при расчетном расходе должен быть не менее 10 м от уровня поверхности земли, а требуемый для пожаротушения напор воды создается передвижными насосами, устанавливаемыми на гидранты.