Помогите написать сочинение маленькое на тему "Кого можно считать подростком?" срочно пожалуйста

Возраст человека — это не только число прожитых лет, ре­гулярно отмечаемых в семейном кругу по поводу дня рожде­ния, но и определенное положение в обществе. Оно связано с новыми правами, обязанностями, ответственностью. В психологии и педагогике принято под подростковым возрастом понимать возраст от 11 (12) до 15 лет, что соот­ветствует среднему школьному возрасту учащихся 5— 8 классов. Этот период называют переходным от детства к взрослой жизни (юности). От подростков окружающие ожи­дают более зрелых поступков, на них возлагают больше на­дежд, с ними чаще советуются, доверяют, с них больше тре­буют. В детстве поведение ребенка контролировали родители, а взрослая жизнь требует принятия собственныхрешений. Приходится пересматривать свое отношение к ми­ру, принимать и самостоятельно вырабатывать ценности, мировоззрение, идеалы.