Помогите написать сочинение маленькое на тему "Кого можно считать подростком?" срочно пожалуйста
Помогите написать сочинение маленькое на тему "Кого можно считать подростком?" срочно пожалуйста
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Возраст человека — это не только число прожитых лет, регулярно отмечаемых в семейном кругу по поводу дня рождения, но и определенное положение в обществе. Оно связано с новыми правами, обязанностями, ответственностью. В психологии и педагогике принято под подростковым возрастом понимать возраст от 11 (12) до 15 лет, что соответствует среднему школьному возрасту учащихся 5— 8 классов. Этот период называют переходным от детства к взрослой жизни (юности). От подростков окружающие ожидают более зрелых поступков, на них возлагают больше надежд, с ними чаще советуются, доверяют, с них больше требуют. В детстве поведение ребенка контролировали родители, а взрослая жизнь требует принятия собственныхрешений. Приходится пересматривать свое отношение к миру, принимать и самостоятельно вырабатывать ценности, мировоззрение, идеалы.