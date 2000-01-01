Помогите написать сочинение на тему как "я провёл лето" буквально 10 предложений

Моё лето прошло отлично , весело !! В июне я пошёл (а) на рыбалку . Словила с папой и дядей много рыб ! После рыбалки через 2 недели ( в июле) мы улетели на самолете на море в Турцию . Там мы пробыли целый месяц . А в августе когда я приехала домой я ехала с мамой и с папой в магазин и покупали школьную одежду и школьные преднодлежности!