помогите написать сочинение на тему как я провёл весенние каникулы 2 класс

Мои весенние каникулы прошли здорово. Хоть и погода была не отличной, но мы нашли выход. Ко мне каждый день приходил друг. Мы играли в прятки, смеялись, рассказывали друг другу много забавных историй. А когда погода была хорошей, мы с друзьями выходили на улицу. Мы играли в догонялки, в футбол, рисовали мелом. Мои весенние каникулы были очень интересные и я хорошо отдохнул. Я уже соскучился по своим одноклассникам и скорее хочу в школу!