Помогите написать сочинение на тему: мой любимый писатель и почему я сщитаю его образцом .

Мой любимый писатель — Михаил Юрьевич Лермонтов. На мой взгляд, это величайший поэт, прозаик и драматург русской и мировой литературы. Вне всякого сомнения, он является гением литературы, таким же как Александр Пушкин или Александр Грибоедов.Лермонтов прожил короткую, но весьма интересную и насыщенную жизнь. Обратившись к его биографии, в ней можно найти множество очень интересных фактов о жизни самого поэта, а так же и историю происхождения его рода. Так, к примеру, мы знаем что род Лермонтовых происходил из Шотландии и восходил к полумифическому барду-пророку Томасу Лермонту. В 1613 году, один из представителей этого рода был взят в плен русскими при захвате крепости Белая и в числе прочих так называемых бельских немцев поступил на службу к московскому царю. Он перешёл в православие и стал, под именем Юрия Андреевича, родоначальником русской дворянской фамилии Лермонтовых. Михаил Юрьевич знал о своих не русских корнях, и посвятил стихотворение «Желание», написанное им в 1831 году, своим шотландским предкам.Лермонтов часто в произведениях очень полно и точно описывал события и окружающих его лиц из жизни. Так, в драме «Люди и страсти» показан раздор между его отцом и бабушкой. Написанный им роман «Герой нашего времени» — так же имеет некоторую автобиографичность. Лермонтову-гусару, наследнику крупного состояния, ничего не стоило заполонить сердце когда-то насмешливой красавицы, в которую он был безответно влюблён.