Помогите написать сочинение на тему: рассказ от лица древнего человека

Живу с новой женой, зову "жена". Бывшая жена померла, ее съел саблезубый тигр пока я охотился с мужиками на мамонта. И детей съел. Ну я и думаю такой, может пора что-то менять? Решил ну эту охоту, все равно нет у нас мамонтов, а бухнуть с мужиками можно и дома. Пришлось строить дом, так появилось строительство. Ну думаю, круто. Теперь жена защищена, значит нужно делать новых детей. Жена ворчит, дом построил, а мебели нет. Ну пришлось и мебель сделать, куда деваться. Мужики приходят в гости, удивляются, а тут еще жена из глины научилась всякую дребедень делать. Кушаем из нее, она ее "посуда" называет. В общем начали нам завидовать жены у мужиков, пилят их, давай, мол, тоже строй дом и мебель делай. А они не могут, они то еще австралопитеки, а я уже Homo habilis, человек умелый. Ну я им и говорю, несите мяса вяленого, и плодов каких, я за них вам буду дома строить. Так появились ремесла и зачатки торговли. "Натуральное хозяйство", говорю жене, "изжило себя, так что если что надо, ты мне говори, я тем кто мои услуги покупают, скажу что нести". Ну жена там льна, хлопка попросила, я ей принес, она мне тряпку какую то через неделю дает, одевай, говорит. Я такой, а что это? - одежда, говорит. Ну лады. Одел, теплее стало. Дети носят, болеют меньше. Богато стали жить. Но завидовать нам начали, пару раз даже обкрадывали. Я такой думаю, хватит это терпеть, пошел нашел парочку сильных, но еще более тупых чем австралопитеки архантропов. Говорю, хотите жить в доме, я вам построю, как у себя но поменьше,и буду еды давать, а вы меня, мою семью и мое имущество охранять. Хорошо говорят, а так как они тупые совсем были, то служили верой и правдой, а я их ласково и с любовью "патриотами" называл. Ну что надоело мне работать, думаю пусть дети этим занимаются, они ж то тоже из нашего рода люди умелые. Да еще и поумнее меня, построили они мне большой домину, живи говорит там, а те кто хочет тож в доме жить, но нет у него богатств, чтоб целый дом у нас заказать, пусть они у тебя живут, и платят тебе, вот и отдохнешь от всего. Хорошая идея говорю. На том и порешили. Лениво мне стало, живу все есть, ничего делать не надо, скучно. Со скуки стал свое богатство довать людям в долг, но говорю "взяли у меня два куска вяленого мяса, вернете три", а тех кто не возвращал, избивали до полусмерти мои "патриоты". Так появилось ростовщичество. Ну как то так. Так что хорошо у нас живут, только люди умелые и совсем тупые, которым люди умелые, платят за их патриотизм. Ну а все остальные завидуют и платят нам, не умеют знания свои применять, да и знаний у них нет, так как не учились ничему пока могли, ну а потом поздно стало.