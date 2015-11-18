Помогите написать сочинение на тему старое доброе кино

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Помогите написать сочинение на тему старое доброе кино
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Сочинение на тему Кино в нашей жизниНа данной странице представленно сочинение на тему Кино в нашей жизни, которое было добавлено 18.11.2015. Сочинение Кино в нашей жизни уже просмотрело 695 человек, оценило 1 человек. Надеемся что сочинение на тему Кино в нашей жизни поможет вам. Если данное сочинение вам понравилось то вы можете поделиться им с друзьями. Рекомендуем вам ознакомиться с данным сочинением, прочитать комментарии и на основании полученной информации написать свое изумительное сочинение.Кино действительно является искусством нашего времени. Сегодня это самая большая эстетическая и образовательная сила в мире. Открытие фотографии в 1828 году сыграло огромную роль в развитии кино. 1895 стал годом, когда появилось кино. После изобретения кинематографа братьями Люмьер кино широко распространилось во всем мире. Первые кинотеатры появились в 1904 году. А в 1907 году для написания сценариев стали использовать литературные произведения. До сих пор различные телевизионные версии романов и рассказов известных писателей очень популярны. Кино — очень влиятельная сила в современной жизни. Оно также используется в образовательных целях. Видеоклассы полезны при изучении географии, иностранных языков и многих других предметов. С их помощью можно также лучше познать окружающий мир. С помощью документальных и научных фильмов можно получить много информации об окружающем мире. Телевизионные новости помогают узнать, что происходит в мире каждый день. Они также привлекают внимание людей к различным важным проблемам, таким как голод, землетрясения, загрязнение воды и другие. Кино также является средством развлечения. После рабочего дня можно расслабиться и отдохнуть, посмотрев хороший фильм. В наши дни люди просто не могут представить свою жизнь без такого искусства, как кино.
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