Помогите написать сочинение на тему:"Мой выходной день "Мой выходной день-суббота,воскресенье. Любимый день суббота

Я на выходных занимаюсь своими делами,но мы всегда по суботам уежаем на природу,там мы кушаем,пьём,играем и всякое такое,но самое хорошое на природе это тошто жодных уроков и дел отдыхаю как хочю.Я люблю на выходных сходить в кафе и напиться соку или обжираться мороженого и сладкаво.