Помогите написать сочинение. Народная мудрость русского фольклора

Наверное читали множество книг и видели много старый фильмов. Везде где не глянь народная мудрость. Потому что именно люди это придумали. Народ еще с давних времен начали писать стихи и произведения. Много было написаного интересного. За тем что мы ейчас читаем и изучаем ранее сидели великие люди. И как мы видим на сегодняшний день их имена сохранились. И мы должны их уважать и помнить. Поговорка : дЕЛУ время потехе час. Это говорит о том что пока ты не сделал дело ты не можешь просто так все бросить и идти гулять(например). Ты должен все закончить потом делать все что хочешь. Тоесть доделовать все до конца , не бросать на половине