Помогите написать сочинение обязательно с приставками при и пре. В далеком-придалекие времена жили в причудливом замке три премудрые феи.Они могли преспокойно превратить любог о в животное или растение .Однажды они ус...

Разное
Помогите написать сочинение обязательно с приставками при и пре. В далеком-придалекие времена жили в причудливом замке три премудрые феи.Они могли преспокойно превратить любог о в животное или растение .Однажды они услышали ,что в городе живет причудливый мастер...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Неприодолимы были те припятствия. Но вдруг прилетел прекрасный Иван царевич на ковре самолете.Иван приобрел себе мечь булатный, отдал его змею. Змей все и преодолел, только жажда нго одолела.Как прелестно, ведь он смог преодолеть эти припятствия!-Переставишь как надо будет)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Сочинение:"Что такое защита отечества , долг , обязанность,военная служба" Общество.СРОЧНО!
Ответить
Разное
Напишите определение слов : рост, развитие, размножение, питание, дыхание. Заранее спасибо !
Ответить
Разное
Поставить удорение гусеница алфавит ворота библиотека документ звонить
Ответить
Разное
пожалуйста помогите номер 68 (2,4,6)
Ответить
Разное
Проявом якої політики більшовиків стало продовження продрозкладки
Ответить
Разное
Расскажите пожалуйста для пересказа 12 главу капитанской дочки
Ответить
Разное
Выделите грамматические основы предложений. Какие из данных сказуемых являются простыми, а какие – составными? 1. А матрос шагал израненный, усталы...
Ответить
Разное
Основные События гугенотских войн
Ответить
Разное
Для хрвнения растрового изображения размером 1024 х 512 пикселей отвели 256 кбайт. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения....
Ответить
Разное
Напишите информацию (когда появилась, кто написал, чем прославилась опера, когда впервые её сыграли) о опере "Князь Игорь" Далее запишите названия ...
Ответить