Помогите написать сочинение обязательно с приставками при и пре. В далеком-придалекие времена жили в причудливом замке три премудрые феи.Они могли преспокойно превратить любог о в животное или растение .Однажды они ус...
Разное
Помогите написать сочинение обязательно с приставками при и пре. В далеком-придалекие времена жили в причудливом замке три премудрые феи.Они могли преспокойно превратить любог о в животное или растение .Однажды они услышали ,что в городе живет причудливый мастер...
Ответ(ы):
Гость:
Неприодолимы были те припятствия. Но вдруг прилетел прекрасный Иван царевич на ковре самолете.Иван приобрел себе мечь булатный, отдал его змею. Змей все и преодолел, только жажда нго одолела.Как прелестно, ведь он смог преодолеть эти припятствия!-Переставишь как надо будет)
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