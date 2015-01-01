Помогите написать сочинение по картине А.Комарова Наводнение

1. На картине «Наводнение» художник изобразил зайца, который спасается от весеннего паводка на ветке дерева. Наступила весна. Снег начал быстро таять, и образовалось много воды. Ее было столько, что многие зверьки вынуждены были спасаться. Вот один заяц выбежал из леса, запрыгнул на ветку и ждет, когда спадет вода. Зверек очень напуган, он дрожит от страха и боится пошевелиться, потому что может упасть. Ветка, на которой сидит заяц, небольшая, но ему хватает места, потому что он замер и не шевелится. Только так он может спастись от гибели. Может быть, воды не так уж и много, чтобы в ней утонуть, но заяц может намокнуть и умереть от переохлаждения. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что талая вода окружает зверька на километры. Придется бедному зверки ждать, пока он не уйдет хотя бы наполовину. Машков рисует серенького зайца. Его шерсть густая и светлая, чтобы зимой он мог спрятаться от хищных животных – от лисы или волка. На спинке шерсть потемнее. Ушки у зайца длинные, на кончиках – тоже черная шерсть. Глаза это зверька большие и в них есть страх. Заяц поджал все четыре лапки и сидит на сучке, прижавшись к стволу дерева. Эта ветка для него сейчас спасительный островок. Вдалеке мы видим березовую рощу. Вероятно, там тоже есть зайцы и другие животные, которые пострадали от наводнения. Надеюсь, они тоже сидят на ветках или высоких пеньках. Картина А.Н. Комарова «Наводнение» мне понравилась тем, что она пробуждает в человеке жалость и заботу о лесе, животных. Надеюсь, что вода недолго стояла в лесу, и заяц благополучно убежал в лес. 2.На картине А. Н. Комарова «Наводнение» — ранняя весна. Однако это время года приносит лесным зверушкам не только радость теплых солнечных дней, но и неприятности, и даже настоящую беду. Весеннее солнышко растопило снег, растаял и лед, сковывающий берега реки. Высоко поднялась вода, заливая кусты и корни высоких деревьев. Испуганные звери покидают затопленные норы и пытаются спастись от паводка на редких островках холмов, окруженных холодной водой. Но не все успевают добраться туда, не всем хватает места на земле. Вот заяц забрался на сучковатую ветку старого дерева. Ему очень страшно. Прижавшись спиной к корявой коре, заяц внимательно смотрит на прибывающую воду. Мне очень жаль зверька, попавшего в беду. Если через несколько дней паводок не спадет, зайцу, наверное, трозит голодная смерть. Художнику очень хорошо удалось показать нам, насколько суровы законы, царящие в природе, и именно в это время терпящим бедствие животным необходима помощь человека.