Помогите написать сочинение рассуждение на тему фразеологизмы неизменные спутники нашей речи мы часто пользуемся ими в повседневной речи порой даже не замечаем ведь многие из них привычны знакомы с детства пожалуста!

Учебник русского языка предлагает нам следующее высказываение : "...". Фразеологизмы - это устойчивые словосочетания.Они делают нашу речь емкой и яркой. Фразеологизмы настолько слились с нашей повседневной речью,что мы даже не замечаем их при разговоре,потому что многие из них мы слышали еще с детства.Для того,чтобы доказать это утверждение,обратимся к примерам из текста. (примеры из текста Лиханова) В предложении 15 мы встречаем фразеологизм "закатав рукава".Это устойчивое выражение означает,что за дело надо браться с желанием,с упорством.В данном предложении фразеологизм одновременно является и ярким эпитетом,показывая,что сдаваться нельзя,а необходимо идти до конца. В предложении автор использует фразеологизм "на короткой ноге",который заменяет собой целое предложение,поясняя,что герой был в доверительных отношениях с семьей. Таким образом,фразеологизмы действительно являются неизменными спутниками нашей речи.