ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ С АРГУМЕНТАМИ. (1)Позже мальчишки стали задавать вопросы о войне: как было? (2)И сразу стало ясно, что Виктор Юльевич литературу любит, а войну — нет. (3)Странный человек! (4)В то время всё юное мужское население, не успевшее пострелять фашистов, войну обожало. (5)– Война — самая большая мерзость из тех, что выдумали люди,— говорил учитель и пресекал все вопросы, которые дымились на мальчишеских устах: где воевал? какие награды? как ранило? сколько фашистов убил? (6)Однажды рассказал: (7)– Я окончил второй курс, когда война началась. (8)Все ребята пошли сразу же в военкомат и были отправлены на фронт. (9)Из моей группы я один остался жив. (10)Все погибли. (11)И две девочки погибли. (12)Поэтому я обеими руками против войны. (13)Университет на Моховой! (14)Какое это было счастье — полных три года он восстанавливал себя сам: чистил кровь Пушкиным, Толстым, Герценом… (15)Всё в Калинове было бедным, в изобилии только нетронутая робкая природа. (16)И, пожалуй, люди были получше городских, тоже почти не тронутые городским душевным развратом. (17)Общение с деревенскими ребятами развеяло его студенческие иллюзии: доброе и вечное, конечно, не отменялось, но материя повседневной жизни была столь груба, и девочкам, укутанным в чиненые платки, успевшим до школы прибрать скотину и малых братьев-сестёр, и мальчикам, летом тянувшим всю мужскую тяжёлую работу на земле,— нужны ли им были все эти культурные ценности? (18)Учёба на голодный желудок и потеря времени на знания, которые никогда и ни при каких условиях им не понадобятся? (19)Детство у них давно закончилось, они все сплошь были недоросшие мужики и бабы, и даже те, кого матери охотно отпускали в школу, несомненное меньшинство, как будто испытывали неловкость, что занимаются глупостями вместо настоящей серьёзной работы. (20)Из-за этого некоторую неуверенность испытывал и молодой учитель — и впрямь, не отвлекает ли он их от насущного дела жизни ради излишней роскоши? (21)Какой Радищев? (22)Какой Гоголь? (23)Какой Пушкин, в конце концов? (24)Обучить грамоте и поскорее отпустить домой — работать. (25)Да и сами они только этого и желали. (26)Тогда он впервые задумался о феномене детства. (27)Когда оно начинается, вопросов не вызывало. (28)Но когда оно заканчивается? (29)Где тот рубеж, начиная с которого человек становится взрослым? (30)Очевидно, что у деревенских ребятишек детство заканчивалось раньше, чем у городских. (31)Северная деревня всегда жила впроголодь, а после войны все обнищали вконец, работали бабы и ребята. (32)Из тридцати ушедших на фронт местных мужиков вернулось с войны двое, один безногий, второй туберкулёзный, и тот через год умер. (33)Дети, маленькие мужики-школьники, рано начинали трудовую жизнь, и детство у них было украдено. (34)Впрочем, что тут считать: у одних было украдено детство, у других юность, у третьих — свобода. (35)После трёхлетнего срока полуссылки — места были те самые, куда при царизме ссылали таких, как он, умненьких молодых людей с чувством собственного достоинства,— выпустив семиклассников, Виктор Юльевич вернулся в Москву, к маме, в Большевистский переулок, в дом с рыцарем в нише у входа. (36)Самым интересным для Виктора оказалось общение с тринадцатилетними мальчишками. (37)Они ничего общего не имели со своими деревенскими сверстниками. (38)Эти московские мальчишки не пахали, не сеяли, не чинили конской сбруи, да и крестьянской ответственности за семью они не знали. (39)Они были нормальные дети — баловались на уроках, перекидывались шариками из жёваной бумаги, брызгали друг в друга водой, прятали портфели и учебники, жадничали, дрались, пихались, как щенята, а потом вдруг замирали и задавали настоящие вопросы. (40)У них, в отличие от деревенских сверстников, всё-таки было детство, из которого они неотвратимо выходили. (41)Помимо прыщей, были и другие, с высшей нервной деятельностью связанные признаки их взросления: задавали «проклятые вопросы», мучились несправедливостью мира, слушали стихи, а двое-трое из класса даже писали нечто стихообразное. (42)Почему они его слушали? (43)Почему ему самому было так интересно вкладывать в их головы то, в чём они совершенно не нуждались? (44)И волновало ощущение очень тонкой власти — они на глазах обучались думать и чувствовать. (45)Какой оазис посреди скучного безобразия!