Помогите написать сообщение на тему" Юный натуралист"

СССР существовал целый ряд внешкольных детских учреждений, известных как станции юных натуралистов. Станции находились в системе министерств просвещения. Первая станция юннатов — станция любителей природы была основана вМоскве в 1918 году. С начала 30-х годов станции юннатов (изначально называвшиеся детскими сельскохозяйственными станциями) начали создаваться во многих городах. На1975 год в СССР действовало свыше 500 станций, в том числе центральные, республиканские, краевые, областные и городские.