Помогите написать текст, начинающийся на выражение: "Тёмный ельник снегами, как мехом опушили седые морозы. Надо 5-6 предложений. Пожалуйста!

Разное
Помогите написать текст, начинающийся на выражение: "Тёмный ельник снегами, как мехом опушили седые морозы. Надо 5-6 предложений. Пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И березы, такие стройные и прямые, склонились под тяжестью январского снега. Все вокруг стоит погруженным в вечный зимний сон, ничто не подает признаков жизни и даже птицы не поют так, как пели весной и летом. Спят луга и поляны, и реки, что когда-то шумно текли, извиваясь вдоль леса, теперь тоже спят. Вокруг тишина, в душу закрадываются чувства тревожности и настороженности, будто вот-вот что-то произойдет. А на небе сияют звезды и все-все освещает ранний месяц.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Гранатовый браслет Можно ли сказать, что в "Гранатовом браслете" звучит тема "маленького человека", остро поставленная писателями XIX в. (А. А. Баш...
Ответить
Разное
Напишите отзыв о книге "451 градус по фаренгейту"
Ответить
Разное
80:20 (48-48)= найти правильное решение 20*3-(56+0)=
Ответить
Разное
Турист первые 15 мин шел со скоростью 6км/ч а затем 45 мин шел со скоростью 4км/ч.Определите среднюю скорость туриста на всем пути. ...
Ответить
Разное
Проснувшись я увидел Марью Ивановну ангельский голос которой меня приветствовал запятые
Ответить
Разное
Сколько молекул содержится в 200 г 24,5% ного водного раствора серной кислоты (H4SO4)?
Ответить
Разное
Помогите с сочинением О тайнах звёздного неба
Ответить
Разное
Географическое положение основной зоны расселения
Ответить
Разное
Составить по схеме и запиши два предложения.
Ответить
Разное
В Луцьку 9 година . Яка година у Парижі ?
Ответить