Помогите написать текст, начинающийся на выражение: "Тёмный ельник снегами, как мехом опушили седые морозы. Надо 5-6 предложений. Пожалуйста!
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Помогите написать текст, начинающийся на выражение: "Тёмный ельник снегами, как мехом опушили седые морозы. Надо 5-6 предложений. Пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
И березы, такие стройные и прямые, склонились под тяжестью январского снега. Все вокруг стоит погруженным в вечный зимний сон, ничто не подает признаков жизни и даже птицы не поют так, как пели весной и летом. Спят луга и поляны, и реки, что когда-то шумно текли, извиваясь вдоль леса, теперь тоже спят. Вокруг тишина, в душу закрадываются чувства тревожности и настороженности, будто вот-вот что-то произойдет. А на небе сияют звезды и все-все освещает ранний месяц.
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