Помогите написать текст публицистического стиля на тему "Мой любимый учитель"

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Помогите написать текст публицистического стиля на тему "Мой любимый учитель"
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Автор: Гость
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Гость:
Мjй либимый учитель -ето мой класно-руководитель.мою любимую учительницу зовут Татьяна Василевна.
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