Помогите! напишите минимум 5 опорных слов 1 склонения

Помогите! напишите минимум 5 опорных слов 1 склонения

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) Рука 2)Стена 3)Земля 4)Папа 5)Тётя
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