Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Помогите! напишите минимум 5 опорных слов 1 склонения
Помогите! напишите минимум 5 опорных слов 1 склонения
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) Рука 2)Стена 3)Земля 4)Папа 5)Тётя
Похожие вопросы
Даны значения двух моментов времени, принадлежащих одним и тем же суткам: часы, минуты и секунды для каждого из моментов времени. Известно, что вто...
Используя определение частного, докажите, что: (4a^2-20a+25):(2a-5)=2a-5
Было-? Взяли-6 ведер Осталось-? в 2раза меньше,чем взяли
1) При опылении двух растений фигурной фасоли с пазушными цветками получили в F1 25% особей с верхушечными цветками (bb). Каковы генотипы родителей...
Тропические циклоны обладают огромной энергией и способны вызвать катастрофические разрушения. При Всемирной метеорологической организации создана ...
Помогите неравенство log2(5x-6)>log2 9 производная f(x)=x^5+3/x^5-3 х0=-1 уравнение касательной f(x)=4x^3-2x^2+3 x0=2 область определения функци...
Вставь пропущенные числа так, чтобы записи были верными. _кг _г : 4 = 5005г _м _см * 6 = 99дм 6см _ч_мин * 3 = 19ч 21 мин _т_ц : 7 = 5т 1ц ...
Расставить математические знаки между числами 1 2 5 5=65
Как решить 3/4 это просто невозможно обьесните пожалуста
76 мм … 6 см сравните я понимаю что это легко просто с мм не шарю
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск