ПОМОГИТЕ! НАПИШИТЕ С РЕШЕНИЕМ,СДЕЛАЮ ЛУЧШИМ ОТВЕТОМ! Упростите выражение: 1)(1,5x²-x)*3x-x²(9x-3) 2)8(x⁴-2x³-1)-3(x⁴-5x³+2)-x³(5x-1) 3)(0,4x⁶-5)(5x³+2)-x³(2x⁶+0,8x³-25) 4)(7x¹⁰+8)(x²-2)-(x⁶-x⁴)(7x⁶-17x⁴)-x²(8-7x⁶)
Алгебра
ПОМОГИТЕ! НАПИШИТЕ С РЕШЕНИЕМ,СДЕЛАЮ ЛУЧШИМ ОТВЕТОМ! Упростите выражение: 1)(1,5x²-x)*3x-x²(9x-3) 2)8(x⁴-2x³-1)-3(x⁴-5x³+2)-x³(5x-1) 3)(0,4x⁶-5)(5x³+2)-x³(2x⁶+0,8x³-25) 4)(7x¹⁰+8)(x²-2)-(x⁶-x⁴)(7x⁶-17x⁴)-x²(8-7x⁶)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (1,5х²-х)*3х-х²(9х-3)=4,5х³-3х²-9х³+3х²=-13,5х³ 2) 8(x⁴-2x³-1)-3(x⁴-5x³+2)-x³(5x-1)=8х⁴-16х³-8-3х⁴+15х³-6-5х⁴+х³=-14 3) (0,4x⁶-5)(5x³+2)-x³(2x⁶+0,8x³-25)=2х⁹-25х³+0,8х⁶-10-2х⁹-0,8х⁶+25х³=-10 4) (7x¹⁰+8)(x²-2)-(x⁶-x⁴)(7x⁶-17x⁴)-x²(8-7x⁶)= 7х¹²-14х¹⁰+8х²-16-7х¹²+17х¹⁰+7х¹⁰-17х⁸-8х²+7х⁸=10х¹⁰-10х⁸-16=10х⁸(х²-1)-16
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