Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Помогите найти область определения функции y=lg(3+10x)
Помогите найти область определения функции y=lg(3+10x)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Y=lg(3+10x) 3+10x>0 10x>-3 x>-0,3 x(-0,3;+) - ОДЗ
Похожие вопросы
Решите уравнения,пожалуйста,очень срочно!!! 3,7x-x=0,54 3,5x+2,2x=4,56
100-49d^2/7d+10 сократите дробь
В первый день велосипедист проехал за 6 часов 95 км, а во второй 127 км за 8 часов. В какой из дней его скорость была больше и на сколько? Помогите...
Раскрыть скобки и привести подобные слагаемые :3 (6-5*)+17*-10; 7 (2*-3 )+6*-12
Протон в однородном магнитном поле с индукцией 4 мТл движется по окружности. Найти период его обращения.
Что такое Родина?Из стихотворения Родина
Одна целая две девятых плюс три целых одна третья
Выберите из чисел 14, 21, 31, 42, 51, 63, 68, 73 те, которые: а) кратны 7; б) кратны 17; в) не кратны 8; г) не кратны 2.
Постоянные и непостоянные признаки слова СЛУШАЙТЕ
Масса яблока 140г а масса груши на 60г больше какова масса трех таких грушь
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск