Помогите найти область определения функции y=lg(3+10x)

Помогите найти область определения функции y=lg(3+10x)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Y=lg(3+10x) 3+10x>0 10x>-3 x>-0,3 x(-0,3;+) - ОДЗ
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