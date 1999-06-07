Помогите найти ошибочное высказывание и исправить его. Заранее большое спасибо! "Неорганические кислоты и их соли выполняют в организме ряд важных функций. В состав костной тк ани человека и животных входит соляная ки...

Помогите найти ошибочное высказывание и исправить его. Заранее большое спасибо! "Неорганические кислоты и их соли выполняют в организме ряд важных функций. В состав костной тк ани человека и животных входит соляная кислота. Остатки фосфорной кислоты, присоединяясь к ряду ферментов и иных белков, изменяют их физиологическую активность. Ионы кальция и магния являются ингибиторами многих ферментов, и при их недостатке нарушают жизненно важные процессы в клетках."