помогите найти вопросы по произведению каменный цветок

у меня в учебники (гимназии )написаны вопросы: 1.Какие значения имеет термин "сказ"?В чем сходство и отличие сказа от сказки? 2.По каким признакам произведение П.П.Бажова "Каменный цветок" можно отнести к жанру сказа? 3.Чем прославился мастер Прокопьич? 4.Почему ребятишки боялись попасть к нему на выучку? 5.Как попал Данилушко к Прокопьичу? 6. Почему прижился мольчик у мастера?Что их обьединяло? 7.Какая черта характера помогла Данилке постигнуть тайны мастерства по малахитному делу? 8. В чем он увидел красоту камня? 9.Расскажи о встречи Данилушки с Хозяйкой Медной горы.Что олицетворяет собой Хозяйка? 10.Какие обряды описывает автор и как они помагают передать душевное состояние героя?