Помогите!!! Назовите синтез искусств в буддизме?
Разное
Помогите!!! Назовите синтез искусств в буддизме?
Ответ(ы):
Гость:
Помоему это http://normantovich.ucoz.ru/load/v_pomoshh_uchiteljam_iskusstva_8_9_klassy/metodika/9_7_khramovyj_si...
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