Помогите не могу. Fill in the table. Надо заполнить таблицу со словами Great Britain, Kremlin, Tower of London, Big Ben, Washington, Neva, Russian Faderation, UK, Red Square, Houses of Parliament, Buckingham Palace, Tower Bridg...

Английский язык

Помогите не могу. Fill in the table. Надо заполнить таблицу со словами Great Britain, Kremlin, Tower of London, Big Ben, Washington, Neva, Russian Faderation, UK, Red Square, Houses of Parliament, Buckingham Palace, Tower Bridge, Downing Street, Regent Street, Tverskaya Street, Europe, British Museum, London, Thames, Africa, Africa, Trafalgan Square, USA. В столбик "с" и "без"

Автор: Гость