Помогите не получается у меня! Если k=3;4 и n=2;7 найдите значение дробей. Сократите их, если возможно и выпишите отдельно несократимые дроби. k+2/n+8 25-k/56-n 32+k/5 6-n Заранее всем спасибо!!!
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Помогите не получается у меня! Если k=3;4 и n=2;7 найдите значение дробей. Сократите их, если возможно и выпишите отдельно несократимые дроби. k+2/n+8 25-k/56-n 32+k/5 6-n Заранее всем спасибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
3+1+8=12 4+2/7+8=12 2/7 25-3/56-2=24 53/56-2=22 53/56 25-4/56-7=25-1/14-7=24 13/14-7=17 13/14 32+3/56-2=32 3/56-2=30 3/56 32+4/56-7=32 1/14-7= 25 1/14 3/56 1/14 13/14
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