Помогите не получается у меня! Если k=3;4 и n=2;7 найдите значение дробей. Сократите их, если возможно и выпишите отдельно несократимые дроби. k+2/n+8 25-k/56-n 32+k/5 6-n Заранее всем спасибо!!!

Разное

Помогите не получается у меня! Если k=3;4 и n=2;7 найдите значение дробей. Сократите их, если возможно и выпишите отдельно несократимые дроби. k+2/n+8 25-k/56-n 32+k/5 6-n Заранее всем спасибо!!!

Автор: Гость