Помогите номер 3 с помощью 2 номера пожалуйста Написать рассказ о Долгопрудном сперва перевод по русскому а потом по английскому пожалуста помогите умоляю вас

Английский язык

Помогите номер 3 с помощью 2 номера пожалуйста Написать рассказ о Долгопрудном сперва перевод по русскому а потом по английскому пожалуста помогите умоляю вас

Автор: Гость