Помогите номер 3 с помощью 2 номера пожалуйста Написать рассказ о Долгопрудном сперва перевод по русскому а потом по английскому пожалуста помогите умоляю вас

Английский язык
Помогите номер 3 с помощью 2 номера пожалуйста Написать рассказ о Долгопрудном сперва перевод по русскому а потом по английскому пожалуста помогите умоляю вас
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