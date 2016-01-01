Помогите номер 6, 1 столбик

Математика
Помогите номер 6, 1 столбик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120ц=12т 10см2=1000мм2 32кг50г=32050г 25036см=250360мм 1м2=1000см2=1000000мм2 5154кг=5т1ц54кг
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