Помогите номер 8 и номер 9,в 9 номере мне надо перевод и как читается,а в 8 номере пис??ть в тетрадь,заранее спасибо

Гость: Гость:

Dasha likes is cats,snails,to read,eat,skirts Nikita likes dogs ,spiders, nuts, cars and jeans.Даша любит кошак и я тоже люблю.Она любит улиток , а я не люблю улиток.Она не любит машинки и я не люблю.Мы не любим машинки мы любим книги.Никита любит пауков. Я не люблю пауков.Даша не любит пауков. Но я люблю собак и он тоже.