Помогите номер2 срочнооо!!!!!!!!

Математика
Помогите номер2 срочнооо!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12*1 1/3=16 рейсов надо второй машине 1/12 груза за рейс первая 1/16 груза за рейс вторая 1/12+1/16=(4+3)/48=7/48 груза за рейс вместе
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