Помогите, нучно написать про какой орган пищеварительной системы идет речь. 1)выробатывает ферменты, которые берут участие в пищеварении белков и углеводов 2)начинает процесс пищеварения углеводов, формирует пищевую грудку

Биология
Помогите, нучно написать про какой орган пищеварительной системы идет речь. 1)выробатывает ферменты, которые берут участие в пищеварении белков и углеводов 2)начинает процесс пищеварения углеводов, формирует пищевую грудку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. желудок? 2. образование пищевого кромка происходит в ротовой полости под действием слюны
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