Помогите, нучно написать про какой орган пищеварительной системы идет речь. 1)выробатывает ферменты, которые берут участие в пищеварении белков и углеводов 2)начинает процесс пищеварения углеводов, формирует пищевую грудку

Биология

Помогите, нучно написать про какой орган пищеварительной системы идет речь. 1)выробатывает ферменты, которые берут участие в пищеварении белков и углеводов 2)начинает процесс пищеварения углеводов, формирует пищевую грудку

Автор: Гость