Помогите, нужно написать 2 предложения с однородными членами предложения по этой ??хеме [ и О, и О, и О ] и 2 по этой схеме [ и О и О и О и О ], заранее спасибо. P.S. можно выписать из произведений

Русский язык
Помогите, нужно написать 2 предложения с однородными членами предложения по этой ??хеме [ и О, и О, и О ] и 2 по этой схеме [ и О и О и О и О ], заранее спасибо. P.S. можно выписать из произведений
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) схема Вместе растут разные цветы: и ромашки, и колокольчики, и васильки
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