Помогите, нужно написать 2 предложения с однородными членами предложения по этой ??хеме [ и О, и О, и О ] и 2 по этой схеме [ и О и О и О и О ], заранее спасибо. P.S. можно выписать из произведений
Русский язык
Помогите, нужно написать 2 предложения с однородными членами предложения по этой ??хеме [ и О, и О, и О ] и 2 по этой схеме [ и О и О и О и О ], заранее спасибо. P.S. можно выписать из произведений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) схема Вместе растут разные цветы: и ромашки, и колокольчики, и васильки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
География