помогите оч прошу 1 вариантЧасть А. 1. Форма тела птиц имеет форму: а) обтекаемую; б) плоскую, в) шаровидную. 2. Клюв птиц состоит из: а) роговых челюстей; б) гребневых чешуи; в ) костных челюстей. 3. Контурное перо птиц состоит из: а) стержня, очина; б) стержня, опахала, бородок; в) стержня, опахала, очина, бородок. 4. Что образует грудную клетку птиц: а) грудные позвонки; б) грудные позвонки, ребра, грудина; в) грудные позвонки, киль, ребра. 5. Какой костью образован хвостовой отдел птицы: а) тазовой; б) копчиковой; в)вороньей. 6. Пояс передних конечностей у птицы состоит из: а)двух удлиненных лопаток, двух сросшихся тазовых костей; двух вороньих костей; б) двух копчиковых костей, двух удлиненных лопаток; двух вороньих костей; в) двух вороньих костей, двух удлиненных лопаток, двух сросшихся в нижней части ключиц. 7. Самые развитые пальцы птицы: а) 2 передних; б) средний; в) задний. 8. Скелет задних конечностей состоит из: а) бедренной кости, 2-х сросшихся костей голени, цевки, костей пальцев; б) бедренной кости, цевки, костей пальцев, вороньей кости; в) бедренной кости, цевки, костей пальцев. 9. Зоб это: а) расширение пищевода; б) расширение глотки; в) расширение кишечника. 10. При опускании грудины у птиц воздух из легких переходит: а) в легкие и задние воздушные мешки; б) в передние воздушные мешки; в) в легкие. 11. В легкие птиц поступает: а) артериальная кровь ; б) смешанная кровь; в) венозная кровь. 12. У птиц развит только: а) правый яичник; б) оба; в) левый яичник. 13. У птиц есть: а) копчиковая железа; б) кресцовая; в) грудная железа. 14. Сердце птиц; а) 4-х камерное; б) 2-х; в) 3-х. 15. Легкие птиц имеют вид: а) мешочков; б) сеточек; в) губчатые тела. 16. Органы выделения птиц: а) почки;б) почки и мочеточники;в) клоака. 17. Семенники птиц имеют: а) бобовидную форму;б) гороховидную;в) изогнутую. 18. С чем связан более высокий уровень обмена веществ у птиц (по сравнению с пресмыкающимися): а) с совершенным дыханием, быстрым перевариванием пищи; б) с совершенным дыханием, быстрым перевариванием пищи, совершенным кровообращением, усовершенствованием пищеварительной системы; в) с совершенным дыханием, кровообращением, быстрым перевариванием пищи. 19. С чем связано развитие среднего мозга: а) с координацией сложного движения; б ) с совершенством органов зрения. 20. В чем заключается значение белка птицы: а) Защита от механических повреждений; б) Защита от механических повреждений и источник воды; в) Источник воды. ЧАСТЬ В. 1.Выпишите номера верных утверждений. 1. Птицы – теплокровные животные. 2. Кожа птиц имеет большое количество желез. 3. Копчиковая железа выделяет жир, необходимый для смазывания перьевого покрова. 4. Птицы имеют острое зрение. 5. Птицы имеют трехкамерное сердце. 6. У птиц имеются острые зубы. 7. По способу передвижения птицы делятся на три групп: бегающие, плавающие и летающие. 8. К бескилевым птицам относятся все куриные. 9. Возможно первые птицы появились на Земле около 1млн лет назад. 10. Челюсть птиц представлена клювом.