Помогите очень надо крассворд с ответами по английскому есле можете с фото буду б??огодарен заранее большое спасибо))

Английский язык

Помогите очень надо крассворд с ответами по английскому есле можете с фото буду б??огодарен заранее большое спасибо))

Автор: Гость