Помогите очень надо крассворд с ответами по английскому есле можете с фото буду б??огодарен заранее большое спасибо))

Английский язык
Помогите очень надо крассворд с ответами по английскому есле можете с фото буду б??огодарен заранее большое спасибо))
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