ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НАДО СЕЙЧАС 1.пять мальчиков поделили пять одинаковых конфет так,что только одному мальчику Васе не досталось конфет.С сколько существует вариантов распределение конфет? 2.сколько пятикомпонентных кортежей,состоя...
Математика
ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НАДО СЕЙЧАС 1.пять мальчиков поделили пять одинаковых конфет так,что только одному мальчику Васе не досталось конфет.С сколько существует вариантов распределение конфет? 2.сколько пятикомпонентных кортежей,состоящих из нулей и (или) единиц,содержат по крайней мере один ноль?Подсказка:от общего числа кортежей отнять число кортежей без нулей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) пусть всего имеется 4 человека (1 остался без конфеты, его не считаем) и 5 конфет. 1 лишнюю мы можем передать каждому из 4х, поэтому всего существует 4 варианта. 2) пусть у нас имеется пятикомпонентный кортеж xxxxx, где x - 0 или 1. всего вариантов расстановки 0 и 1 имеется 2^5=32. без нулей можно составить только один - 11111. соответственно, ответ 32-1=31 кортеж будет содержать хотя бы один ноль
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