ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НАДО СЕЙЧАС 1.пять мальчиков поделили пять одинаковых конфет так,что только одному мальчику Васе не досталось конфет.С сколько существует вариантов распределение конфет? 2.сколько пятикомпонентных кортежей,состоя...

Гость: Гость:

1) пусть всего имеется 4 человека (1 остался без конфеты, его не считаем) и 5 конфет. 1 лишнюю мы можем передать каждому из 4х, поэтому всего существует 4 варианта. 2) пусть у нас имеется пятикомпонентный кортеж xxxxx, где x - 0 или 1. всего вариантов расстановки 0 и 1 имеется 2^5=32. без нулей можно составить только один - 11111. соответственно, ответ 32-1=31 кортеж будет содержать хотя бы один ноль