Помогите!! Очень нужна краткая сравнительная характеристика : представитель и посыльный, представитель и коммерческий представитель, представитель и душеприказчик, представитель и посредник

Гость: Гость:

Представитель совершает сделку вместо представляемого, т. е. замещает его при выражении воли к сделке и получении встречного волеизъявления третьего лица, в результате чего желаемое правовое последствие наступает непосредственно в правовой сфере представляемого. В отличие от представителя посыльный ( обычно передает отсутствующему адресату устное или письменное волеизъявление, совершенное хозяином дела, т. е. способствует тому, чтобы оно дошло до адресата и, как следствие этого, вступило для хозяина дела в силу.