Помогите очень нужно! На 3-х полках 45 книг, причём на одной - в 2 раза меньше чем на каждой из 2-х других. Сколько книг на каждой полке? Решать не через ×
Математика
Помогите очень нужно! На 3-х полках 45 книг, причём на одной - в 2 раза меньше чем на каждой из 2-х других. Сколько книг на каждой полке? Решать не через ×
Ответ(ы):
Гость:
Пусть на первой полке х книг,тогда на второй и на третьей по 2х книг.По условию всего на трёх полках 45 книг.Составляем уравнение:х+2х+2х=455х=45х=45:5х=9(книг)-на первой полке2х=2*9=18 (книг)- на полке и на третьей полке Ответ: 9 книг, 18 книг, 18 книг.
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