Помогите очень нужно! На 3-х полках 45 книг, причём на одной - в 2 раза меньше чем на каждой из 2-х других. Сколько книг на каждой полке? Решать не через ×

Математика

Помогите очень нужно! На 3-х полках 45 книг, причём на одной - в 2 раза меньше чем на каждой из 2-х других. Сколько книг на каждой полке? Решать не через ×

Автор: Гость