Помогите очень срочно 5 класс 1.Назовите произведения М.Лермонтова.Какие темы (мо??ивы) связанные с детством и юностью навсегда остлись в его лирике?

Литература

Помогите очень срочно 5 класс 1.Назовите произведения М.Лермонтова.Какие темы (мо??ивы) связанные с детством и юностью навсегда остлись в его лирике?

Автор: Гость