Помогите очень срочно 5 класс 1.Назовите произведения М.Лермонтова.Какие темы (мо??ивы) связанные с детством и юностью навсегда остлись в его лирике?
Литература
Помогите очень срочно 5 класс 1.Назовите произведения М.Лермонтова.Какие темы (мо??ивы) связанные с детством и юностью навсегда остлись в его лирике?
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Гость:
Тема одиночества ("Парус")
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