Помогите, очень срочно)!Пожалуйста Ответьте на вопросы расписать по два - три прр??дложения) 1)what arw you hobbies? 2)Do you celebrate Christmas? 3)Do many people have pets?What kind of pets? 4)is it easy to travel in and...

Гость: Гость:

1) что вы ArW хобби?2) Вы празднуете Рождество?3) Есть ли у многих людей есть домашние животные? Какой вид домашних животных?4) легко путешествовать в и из России?5) Каково это жить в одном из самых больших стран мира?