Помогите, очень срочно)!Пожалуйста Ответьте на вопросы расписать по два - три прр??дложения) 1)what arw you hobbies? 2)Do you celebrate Christmas? 3)Do many people have pets?What kind of pets? 4)is it easy to travel in and...
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Помогите, очень срочно)!Пожалуйста Ответьте на вопросы расписать по два - три прр??дложения) 1)what arw you hobbies? 2)Do you celebrate Christmas? 3)Do many people have pets?What kind of pets? 4)is it easy to travel in and out of Russia? 5)What does it feel like to live in one of the biggest countries of the world?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) что вы ArW хобби?2) Вы празднуете Рождество?3) Есть ли у многих людей есть домашние животные? Какой вид домашних животных?4) легко путешествовать в и из России?5) Каково это жить в одном из самых больших стран мира?
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