ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО ПРОШУ НУ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!! Задание: Произведи разбор слово??очетания. Вбегать в дом, убегать от зверя. ПОМОГИТЕ ПРОШУ!!!!!!

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ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО ПРОШУ НУ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!! Задание: Произведи разбор слово??очетания. Вбегать в дом, убегать от зверя. ПОМОГИТЕ ПРОШУ!!!!!!

Автор: Гость