ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО ПРОШУ НУ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!! Задание: Произведи разбор слово??очетания. Вбегать в дом, убегать от зверя. ПОМОГИТЕ ПРОШУ!!!!!!
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ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО ПРОШУ НУ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!! Задание: Произведи разбор слово??очетания. Вбегать в дом, убегать от зверя. ПОМОГИТЕ ПРОШУ!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вбегать в дом гл.+ предлог+ сущ. Глагол главное, связь управление. убегать от зверя. гл.+ предлог+ сущ. Глагол главное, связь управление.
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