Помогите, очень надо!!! кристаллическую соду Na2CO3 умножить на 10H2O применяют в быту как моющее средство .ВЫ для своих бытовых нужд купили 1 кг соды, заплатив 20 руб. Вычисл ите , сколько вы заплатили за воду , вход...

Разное
Помогите, очень надо!!! кристаллическую соду Na2CO3 умножить на 10H2O применяют в быту как моющее средство .ВЫ для своих бытовых нужд купили 1 кг соды, заплатив 20 руб. Вычисл ите , сколько вы заплатили за воду , входящую в состав приобретенной кристаллической соды.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
N(сода)= 1000/286=3,5 моль n(вода) = 3,5 * 10 = 35 моль m(вода)= 35*18=630г 1000 - 20руб 630 - x руб х = 630*20/1000=12,6 рублей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Какие 5 функций выполняет плазматическая мембрана?
Ответить
Разное
При каком значении переменной разность выражений 2x-13 и 7x-5 равна 11?
Ответить
Разное
0.07 тон перевести в центнери килограми грами мліграми
Ответить
Разное
На рисунке дан ромб ABCD, угол ABC равен 140 градусов. По данным рисунка найдите углы треугольника BOC.
Ответить
Разное
Последствия революции в англии 1640-1660
Ответить
Разное
Как падает тень от столба утром, в полдень,вечером. рисунки
Ответить
Разное
Помогите решить систему не равенств 5x+3<3x-7 1-2x>x+4
Ответить
Разное
Помогите решить фонетическую пропорцию к/х=т/?
Ответить
Разное
January April may July October. найти лишнее слово
Ответить
Разное
Фонвизин "Недоросль. В чем автор в этом произведении уступает традиционному классицизму? Приведите примеры.
Ответить