Помогите, очень надо!!! кристаллическую соду Na2CO3 умножить на 10H2O применяют в быту как моющее средство .ВЫ для своих бытовых нужд купили 1 кг соды, заплатив 20 руб. Вычисл ите , сколько вы заплатили за воду , вход...

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Помогите, очень надо!!! кристаллическую соду Na2CO3 умножить на 10H2O применяют в быту как моющее средство .ВЫ для своих бытовых нужд купили 1 кг соды, заплатив 20 руб. Вычисл ите , сколько вы заплатили за воду , входящую в состав приобретенной кристаллической соды.

Автор: Гость