Помогите, очень надо!!! кристаллическую соду Na2CO3 умножить на 10H2O применяют в быту как моющее средство .ВЫ для своих бытовых нужд купили 1 кг соды, заплатив 20 руб. Вычисл ите , сколько вы заплатили за воду , вход...
Разное
Помогите, очень надо!!! кристаллическую соду Na2CO3 умножить на 10H2O применяют в быту как моющее средство .ВЫ для своих бытовых нужд купили 1 кг соды, заплатив 20 руб. Вычисл ите , сколько вы заплатили за воду , входящую в состав приобретенной кристаллической соды.
Ответ(ы):
Гость:
N(сода)= 1000/286=3,5 моль n(вода) = 3,5 * 10 = 35 моль m(вода)= 35*18=630г 1000 - 20руб 630 - x руб х = 630*20/1000=12,6 рублей
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