Помогите описать тигра как человека. Например: заяц трусливый и очень быстрые.... Чем больше, тем лучше!!!

Литература
Помогите описать тигра как человека. Например: заяц трусливый и очень быстрые.... Чем больше, тем лучше!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тигр, смелый как человек. Он сильное и гордле животное. Кошки все такие, так же и люди есть сильные и гордые, но есть и честные и справедливые они так же гордо себя ведут и отстаивают свою позицию в обществе.
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