Помогите определить придаточное предложений! 1) Я другой такой страны не знаю, гд?? так вольно дышит человек. 2) Я слишком был счастлив, чтобы хранить в сердце чувство неприязненное. 3) Супруга нашего Черевика сидела как на ...

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Помогите определить придаточное предложений! 1) Я другой такой страны не знаю, гд?? так вольно дышит человек. 2) Я слишком был счастлив, чтобы хранить в сердце чувство неприязненное. 3) Супруга нашего Черевика сидела как на угольках, когда принялись они марать по всем углам хаты. 4)Река приняла особенный вид, потому что вода видна сквозь голые сучья , а еще потому , что пропал о холода водяной цвет.

Автор: Гость